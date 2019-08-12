Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление понизится с 762 миллиметров до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.
На пляжах Абшерона ветер умеренный южный. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана завтра также в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах возможны кратковременные дожди. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 19-24, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.