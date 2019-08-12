Атамбаеву предъявили новые обвинения

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По словам защитника, Атамбаев стал фигурантом дел о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и о фиктивной продаже здания «Форум». Оба этих дела упоминалось парламентом страны в июне, когда экс-президента лишали неприкосновенности.

Сразу после задержания Атамбаеву предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Позднее он также был обвинен в преступлениях, совершенных при сопротивлении задержанию — в убийстве спецназовца, покушении на убийство его коллег, захвате заложников, организации массовых беспорядков.

Алмазбек Атамбаев с июня оставался «в осаде» в своей резиденции в селе Кой-Таш. 7 августа спецназ приступил к штурму резиденции. Первая атака была отбита сторонниками Атамбаева. 8 августа экс-президент собирался устроить в Бишкеке митинг, но его планы сорвались из-за новой попытки штурма. В ходе переговоров Атамбаев к вечеру 8 августа согласился сдаться.