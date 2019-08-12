Мировые рынки отреагировали на решение Трампа

Индекс SSE Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,42 процента — до 2 808,91 пункта. Индекс SZSE Шэньчжэньской фондовой биржи, на которой в основном торгуются китайские госкомпании, прибавил 0,72 процента и увеличился до 8 966,47 пункта. Японский индекс Nikkei также вырос на 0,98 процента — до 20 655,13 пункта, пишет Лента.ру.

Американские рынки на фоне решения Трампа отложить пошлины завершили торги во вторник в плюсе после падения в понедельник. Индекс Dow Jones вырос на 1,44 процента, до 26 279,91 пункта, S&P 500 — на 1,47 процента, до 2 926,23 пункта, а Nasdaq — на 1,95 процента, до 8 016,36 пункта.

В начале августа президент Трамп заявлял, что торговые ограничения на китайские товары вступят в силу с 1 сентября 2019 года, однако 13 августа он сообщил, что не будет вводить ограничения до 15 декабря, чтобы избежать негативного влияния на американских покупателей в предрождественский период.