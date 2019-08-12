Мировые рынки отреагировали на решение Трампа
Рынки Китая растут на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить введение торговых пошлин на некоторые китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
Индекс SSE Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,42 процента — до 2 808,91 пункта. Индекс SZSE Шэньчжэньской фондовой биржи, на которой в основном торгуются китайские госкомпании, прибавил 0,72 процента и увеличился до 8 966,47 пункта. Японский индекс Nikkei также вырос на 0,98 процента — до 20 655,13 пункта, пишет Лента.ру.
Американские рынки на фоне решения Трампа отложить пошлины завершили торги во вторник в плюсе после падения в понедельник. Индекс Dow Jones вырос на 1,44 процента, до 26 279,91 пункта, S&P 500 — на 1,47 процента, до 2 926,23 пункта, а Nasdaq — на 1,95 процента, до 8 016,36 пункта.
В начале августа президент Трамп заявлял, что торговые ограничения на китайские товары вступят в силу с 1 сентября 2019 года, однако 13 августа он сообщил, что не будет вводить ограничения до 15 декабря, чтобы избежать негативного влияния на американских покупателей в предрождественский период.