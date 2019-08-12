Армения официально заявляет: «Карабах - составная часть Армении! И точка»

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа заявил, что ему нечего добавить к словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах - это Армения, и точка», передает Sputnik Армения.

5 августа Пашинян, выступая с речью в Ханкенди, озвучил ряд призывов и заявлений. В частности, он неоднократно повторил фразу «Карабах - это Армения, и точка».

«Премьер-министр все очень четко сформулировал по позиции Армении, нечего добавить, все было сказано в Степанакерте. В своем заявлении МИД также подтвердил то, что было сказано в Степанакерте, и я уверен, что нет необходимости обращаться к тому заявлению, которое мы сделали», - сказал Мнацаканян.