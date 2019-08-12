Иран дал участникам «ядерной сделки» еще 60 дней

Иран может представить еще 60 дней на выполнение ядерной сделки, если инициирует третий этап сокращения ядерных обязательств, сказал президент Исламской Республики Хасан Роухани.

«Если по истечении 60 дней второго этапа мы не достигнем результата, то обязательно начнем третий и после него еще раз предоставим 60 дней для того, чтобы найти рациональный, правильный и сбалансированный путь решения проблемы», – заявил Роухани, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Тегеран все еще привержен ядерной сделке и открыт к диалогу, потому и не вышел из соглашения.

В мае этого года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.