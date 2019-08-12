Халилов вырастил на даче около тонны конопли

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД в ходе оперативных мероприятий по выявлению выращенных культивационным путем наркосодержащих растений и лиц, занимающихся их продажей, задержан житель Билясуварского района, ранее судимый Агалар Халилов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, при осмотре дома Халилова в дачном массиве в Вишневке выявлено и изъято 13 кг высушенной марихуаны, а также электронные весы для взвешивания наркотиков.

Во время допроса А.Халилов признался, что вырастил наркотические растения культивационным путем в поселке Маштага с целью продажи.

Сотрудниками Главного управления был произведен осмотр дачного участка в поселке Маштага, где они обнаружили 168 кустов конопли общим весом около одной тонны.

Возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.