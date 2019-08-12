В Катаре появится еще одна военная база Турции

Турция почти завершила строительство своей второй военной базы в Катаре. Об этом сообщает египетская газета Al Ahram.

Согласно информации, открытие новой базы состоится осенью этого года. Предполагается, что в церемонии введения в строй военного объекта примут участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Новая база Турции в эмирате будет находиться рядом с уже имеющейся в Катаре базой "Тарек бен Зияд" к югу от столицы государства Дохи. На ней с октября 2015 года размещены подразделения турецких сухопутных войск и ВВС. Турецкий контингент, дислоцированный на "Тарек бен Зияд", по оценкам экспертов, составляет около 3 тыс. военнослужащих.