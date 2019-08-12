Россия перебросила Ту-160 к границе США

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на чукотский аэродром Анадырь, расположенный вблизи границы с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи ракетоносцев преодолели свыше шести тысяч километров без посадки, продолжительность полета составила более восьми часов.

По данным телеканала «Звезда», мероприятие было проведено в рамках плановых летно-тактических учений, руководителем которых является командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Учения продлятся до конца текущей недели. В них участвует около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, отрабатываются задачи перебазирования на оперативные аэродромы и полеты с выполнением дозаправки в воздухе.