Участвующие в конкурсе «Кубок моря-2019» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям, сообщает пресс-служба Минобороны.

На этом этапе после сброса авиабомбы самолетом условного противника на корабль командам было поручено уничтожение воздушной цели огнем корабельной артиллерии. Меткость и сноровку экипажей оценивала международная судейская бригада.

По результатам соревнований азербайджанская команда с 38 баллами заняла первое, Россия с 19 баллами - второе, Иран с 16 баллами - третье, Казахстан с 12 баллами занял четвертое место.