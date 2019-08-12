Контрабандисты пытались ввести в Азербайджан килограммы золота

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну из Грузии золотых украшений общим весом более 4 кг, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Три свертка с золотыми украшениями общим весом 4,148 кг были обнаружены в моторном отделении и в кондиционере автомобиля марки «Mercrdes-Benz E240», принадлежащего гражданину Азербайджана», - говорится в сообщении.

Контрабанда была выявлена сотрудниками ГТК на таможенном посту «Красный мост».

В общей сложности у задержанного обнаружены: 101 золотой кулон с цепочками, 50 цепочек, 115 браслетов, 489 пар серег, 227 колец, 9 комплектов из колец и серег, 60 комплектов из колец-серег и кулонов, 166 кулонов, 3 пары часов, один комплект кольца с браслетом, 10 булавок и один комплект (кольцо, серьги и кулон).