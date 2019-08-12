Трамп: Президентство стоит мне целого состояния

Президент США Дональд Трамп в результате избрания на нынешний пост потерял до $5 млрд. В эту сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от продолжения карьеры бизнесмена, а также расходы на адвокатов из-за исков, поданных против него.

Пребывание на посту президента, "возможно, стоит мне от $3 млрд до $5 млрд, отметил Трамп, указав, что ему "все равно", его "это не волнует".

"То, что я президент, стоит мне целого состояния", - передает слова Трампа ТАСС.

Президент посетовал, что много тратит на адвокатов, так как его оппоненты "каждый день" подают против него иски в суды, подчеркнув, однако, что намерен добиваться переизбрания на пост президента.