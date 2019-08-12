В Казахстане создают «Академию Назарбаева»

При Фонде первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева планируется создать «Академию Елбасы», сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на фонд.

Отмечается, что «Академия Елбасы» станет оператором программы «Eл үміті», направленной на поддержку талантливой молодежи в Казахстане и за его пределами. В рамках новой инициативы планируется разработать методические пособия, программы обучения, стажировок и грантов.

В каждом регионе Казахстана будут созданы центры выявления и поддержки талантливых молодых людей. В течение двух лет планируется сформировать группу из 500 молодых лидеров в различных направлениях.