Эмин Агаларов споет на открытии чемпионата мира в Баку

16 сентября в Баку стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. На церемонии открытия, которая начнется в 19:15, выступят Эмин Агаларов, Тунзаля Агаева и Мири Юсиф. Зрители также увидят шоу «Восточная сказка».

Чемпионат мира, на котором, помимо медалей, будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020 в Токио, завершится 22 сентября. А начнутся соревнования 16 сентября в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. 17 сентября предварительные состязания с обручем и мячом завершатся, и состоятся финалы с этими предметами.

18-19 сентября гимнастки выступят с булавами и лентой. 20-го числа пройдет финал многоборья, где лучшие 24 гимнастки разыграют 16 путевок на Олимпиаду.

21-22 сентября будут проведены соревнования групповых команд. 21-го станут известны призеры в многоборье, а также будут разыграны 5 путевок в Токио-2020.