Землетрясение в Турции

В провинции Денизли на юго-западе Турции произошло землетрясение, сообщает CNN Turk со ссылкой на официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Эпицентром землетрясения стал район Бозкурт, где зафиксирован подземный толчок силой 3,8 балла по шкале Рихтера на глубине 11,5 км. Согласно имеющейся информации, жертв и разрушений нет.

Напомним, 8 августа здесь также произошло землетрясение силой 6,0 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло ровно через несколько минут после толчка силой 4,8 балла.