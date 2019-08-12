Банк Республика и ААКР предоставят фермерам выгодные кредиты
Банк Республика и Агентство по аграрным кредитам и развитию (ААКР) под лозунгом «Еще ближе, еще выгоднее» запустили кредитную ярмарку в регионах для фермеров и предпринимателей.
Так, в рамках сотрудничества с ААКР, для обеспечения более удобного обслуживания клиентов, банк ознакомит предпринимателей с выгодными предложениями по льготным кредитам и будет вести прием заявок в региональных центрах через специально созданные мобильные офисы.
Отметим, что эти кредиты выдаются в целях развития сельского хозяйства под 7% годовых за счет средств ААКР. Для покупки породистого животного производится предоплата в размере 25% от его стоимости, государство предоставляет 60% субсидий (льгот ), а оставшаяся сумма выдается банком в качестве кредита под 7% годовых. Предприниматель производит предоплату в размере 20% от стоимости сельскохозяйственной техники, государство предоставляет 40% субсидий (льгот ), а оставшаяся сумма выдается банком в качестве беспроцентного кредита.
Ярмарка, которая пройдет в разных регионах страны, продлится до 14 сентября.
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.