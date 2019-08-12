Банк Республика и ААКР предоставят фермерам выгодные кредиты

Банк Республика и Агентство по аграрным кредитам и развитию (ААКР) под лозунгом «Еще ближе, еще выгоднее» запустили кредитную ярмарку в регионах для фермеров и предпринимателей.

Так, в рамках сотрудничества с ААКР, для обеспечения более удобного обслуживания клиентов, банк ознакомит предпринимателей с выгодными предложениями по льготным кредитам и будет вести прием заявок в региональных центрах через специально созданные мобильные офисы.