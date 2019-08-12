Армия Асада наступает на главный оплот боевиков

"Наши вооруженные силы нанесли значительные потери формированиям террористов, которые держали оборону в этих районах и заставили их отступить в Хан-Шейхун, где расположен главный форпост противника", - сообщил порталу военный источник, передает ТАСС.

Бойцы армии Сирии освободили четыре селения на юге провинции Идлиб и приблизились к западным окрестностям города Хан-Шейхун, сообщает портал Al-Masdar.

Агентство Anadolu отмечает, что армия Асада приблизилась к Хан-Шейхуну на расстояние в 5,4 км с западного направления фронта. Населенный пункт подвергается ударам с земли и с воздуха.

Хан-Шейхун находится на стратегическом шоссе Хама-Алеппо в 52 км от провинциального центра Идлиб (330 км от Дамаска). Оборонительные линии, созданные в этом районе, прикрывают проход к главному плацдарму вооруженной оппозиции в горной местности Джебель-эз-Завия возле границы с Турцией.

Город контролируют боевики "Джебхат ан-Нусры" и наемники из группировки "Джейш аль-Изза". Численность населения составляет примерно 50 тыс. человек.