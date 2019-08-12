«Новозеландский Брейвик» отправил из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, устроивший бойню в марте этого года в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, жертвами которой стал 51 человек, написал из тюрьмы письмо некоему Алану из России. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Associated Press. Письмо опубликовано на сайте 4chan.

В шестистраничным письме, датируемым 4 июля, Таррант рассказывает о месячной поездке в Россию в 2015 году, а также предупреждает о грядущем "большом конфликте". Associated Press отмечает, что в письме есть выражения, которые можно истолковать как "призыв к оружию".