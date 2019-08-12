«Новозеландский Брейвик» отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, устроивший бойню в марте этого года в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, жертвами которой стал 51 человек, написал из тюрьмы письмо некоему Алану из России. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Associated Press. Письмо опубликовано на сайте 4chan.
В шестистраничным письме, датируемым 4 июля, Таррант рассказывает о месячной поездке в Россию в 2015 году, а также предупреждает о грядущем "большом конфликте". Associated Press отмечает, что в письме есть выражения, которые можно истолковать как "призыв к оружию".
Кроме того, Таррант благодарит Алана за почтовые марки, который тот, видимо, отправил ему, цитирует Платона и других философов, которые вдохновили его, и сожалеет о том, что не может дать волю чувствам, так как охранники тюрьмы могут конфисковать его письмо.
Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить послание. Согласно заявлению управления, текст которого цитирует New Zealand Herald, письмо Тарранта должны были задержать, однако, поскольку отправка почты является одним из минимальных прав заключенных, и письма могут быть задержаны директором тюрьмы только в ограниченном числе случаев, этого не произошло.