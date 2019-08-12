Новые путешествия в рамках проекта Azercell «Цифровой мир в регионах»

Компания, которая внедряя динамичные и изменяющиеся технологии способствует созданию новейших тенденций, планирует реализовать этот проект в порядка 30 городах и регионах Азербайджана, чтобы повысить цифровую грамотность и внедрить новые инновационные услуги Azercell.

Под лозунгом «Создай свой цифровой мир» Azercell Telecom, вступивший в новую цифровую эпоху своей деятельности, продолжает поездки по регионам нашей страны. На этот раз, стремясь сделать последние тенденции телекоммуникационной сферы более доступными для всех абонентов, Azercell посетил Сумгаит, Исмаиллы, Шемаху, Габалу, Гёйчай, Шеки, сплотив вокруг проекта «Цифровой мир в регионах» около 40 тысяч человек.

В рамках проекта «Цифровой мир в регионах» компании Azercell, которую выбирает большинство мобильных пользователей в стране, демонстрируются технические возможности мобильных устройств и доступность услуг с применением технологических инноваций, позволяющих сделать повседневную жизнь и работу человека более комфортной. В рамках мероприятий в регионах была организована обширная развлекательная программа с различными конкурсами, интеллектуальными, развлекательными и интерактивными играми, где участники получали подарки от Azercell. Следует отметить, что в проекте «Цифровой мир в регионах», который является исключительно важным на сегодняшний день, приняли участие руководители и представители соответствующих органов исполнительной власти.

На мероприятии в специальном уголке представлен проект İmzanı Tanıt, спонсируемый Azercell. Здесь талантливые жители наших регионов демонстрируют свои работы. Отметим, что данный социальный призыв, который стартовал в начале июня и завоевал большую популярность, за короткие сроки сумел сплотить всех, кто верит в свои способности, под хэштегом #imzanitanit в социальных сетях.

В поездку в Шеки подключились «Мобильная стоматологическая клиника» и «Мобильная глазная клиника» Azercell, которые помогают десяткам тысяч людей по всей стране. 13 августа официальные лица Azercell посетили детский дом города Шеки вместе с мобильными клиниками. Около 60 детей были обследованы, а учащимся школы-интерната были розданы школьные принадлежности.

Отметим, что Azercell Telecom предпринял ряд мер по укреплению сети, чтобы подготовить страну к новой эре подключения. Компания Azercell, являющаяся выбором 4,5 миллионов пользователей, расширила и усилила сеть 4G по всей стране, чтобы обеспечить жителей всех регионов страны равными технологическими возможностями и предоставить им последние инновации благодаря высокоскоростному интернету. За последние полгода Azercell инвестировал более 63 миллионов манатов в развитие телекоммуникационной сферы в стране. В общей сложности, около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон, были покрыты сетью 4G. Около 70 станций обеспечивают население высокоскоростным интернетом в Губe, Гусаре и Хачмазе. За последние полгода Azercell достиг 86,2% роста в охвате населения и 61,4% роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE - до 16%.

Новый проект Azercell «Цифровой мир в регионах» уже реализован в Нахчыване, Ордубаде, Шаруре, Губе, Гусаре, Хачмазе, Сумгаите, Исмаиллы, Шамахе, Габале, Гёйчае и Шеки. Ожидайте новый проект Azercell, который делает доступными последние цифровые инновации в августе и в вашем регионе!

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