В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в российской столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия. Об этом сказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает ТАСС.

Местом проведения акции указан проспект Сахарова. Мероприятие состоится в воскресенье, 25 августа, с 14:00 до 18:00.

Ранее, 2 августа, в Москве согласовали уже два 100-тысячных митинга на проспекте Сахарова.