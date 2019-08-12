В Азербайджане увеличена минимальная пенсия
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О трудовых пенсиях». Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно изменениям, пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет раз в год индексироваться, согласно годовому уровню инфляции.
Изменения в законе также предусматривают повышение минимальной трудовой пенсии с 1 октября 2019 года на 25% - до 200 манатов (в настоящее время 160 манатов).