«Я остался доволен первым таймом матча в Баку, - говорит Абукасис. - Для этого времени года, когда сезон еще не начался, мы сыграли нормально. Но нам нужно еще 3-4 игрока для усиления.

Только после завтрашней игры мы сможем сказать, насколько удачной была для нас первая игра. «Нефтчи» хорошая команда, у нее сильный состав. Их преимущество в том, что они будут проводить шестую официальную игру в сезоне, а мы сыграли только одну.

В первом матче мы выбрали тот стиль, с которым могли противостоять «Нефтчи». Я не могу сказать, что в Баку мы только оборонялись. Мы атаковали тоже. К сожалению, не смогли удержать победный счет. Завтра мы будем играть перед своей публикой. Верю, что по сумме двух игр победим и пройдем в следующий раунд.

Я никогда не говорил, что ничья 2:2 – хороший результат. Не говорил я этого и игрокам. Если бы мы выиграли 2:0, то тогда да, это было бы хорошо. Конечно, если бы до игры в Баку нам сказали, что итоговый счет будет 2:2, то мы бы, наверное, согласились. Но упустить победу, выигрывая 2:0, - не есть хорошо.

Мы думаем о будущем, но не об очень далеком. Для начала надо пройти «Нефтчи». Поэтому все наши мысли связаны с завтрашним матчем. Если сможет победить, то это будет важный результат, потому что до начала двухматчевого противостояния многие считали «Нефтчи» фаворитом. И у нас, и у вас.

Я смотрел несколько игр «Нефтчи». Заметил, что главный тренер азербайджанской команды делает мало изменений в составе, максимум одну-две. Вообще в современном футболе сложно чем-то удивить.

Психологическая подготовка важна. Если мы будем думать, что у нас преимущество после первой игры, то это будет ошибкой. Мы будем играть против хорошей команды, но хотим победить».