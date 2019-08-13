Европа начала изымать имущество «Газпрома»

Суд Люксембурга постановил исполнить решение арбитражного суда о взыскании с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов в рамках спора с «Нафтогазом Украины». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на квартальную отчетность компании.

Люксембургские отделения крупных мировых банков являются кредиторами «Газпрома». Также в этом государстве зарегистрирована компания, выпускающая еврооблигации компании Gaz Capital SA. В феврале украинская компания «Нафтогаз» направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности «Газпрома» и активов компании в Люксембурге. Российская компания в апреле попыталась оспорить арест. Однако во время слушаний в июне суд отклонил ходатайство «Газпрома».

Аналогичные действия «Нафтогаз» предпринимает в Нидерландах. Там в мае суд Амстердама наложил арест на принадлежащие российской компании акции BSPC, а также на погашение задолженности местными компаниями перед «Газпромом». Также в голландской юрисдикции зарегистрирован Gazprom Holding Cooperatie с активами на миллиард рублей.