Пашинян обещает финансовую помощь Карабаху

Армения окажет Нагорному Карабаху финансовое содействие в размере свыше 6 млн. долларов для решения жилищной проблемы отправленных на пенсию военнослужащих. Об этом заявил на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Рад сообщить, что правительство Армении предоставит Карабаху около 2.9 миллиарда драмов финансовой помощи для решения жилищных проблем отправленных на пенсию военнослужащих. Размер суммы находится в стадии уточнения. Как я и заявлял в ходе выступления в Степанакерте 5 августа, до 2023 года мы намерены решить также квартирный вопрос военнослужащих ", - написал глава армянского правительства.