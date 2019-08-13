Заур Расулзаде, отдел политики 19:21

Уже несколько дней американский ракетный эсминец USS Porter DDG78 рассекает волны Черного моря. Как отмечается в сообщении 6-го флота США, чтобы «повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку нашим союзникам и партнерам по НАТО в регионе».

Это уже шестой с начала этого года заход американского корабля в акваторию Черного моря. А в прошлом году USS Porter DDG78 принимал участие в ежегодных учениях «Си Бриз-2018» и в общей сложности неделю провел в порту Одессы. Пока это только демонстрация американцев и НАТО «поддержки» своим союзникам. Россия же тем временем перекрыла больше четверти черноморской акватории, ограничив международное морское сообщение с Грузией, Украиной, Венгрией и Болгарией. Как заявила Москва, ограничения продлятся до 19 августа, но конкретных причин своих действий не указала. Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили считает, что такой шаг РФ – обычное явление в морской практике. «Как правило, это происходит во время военных учений в той или иной части океана, в связи с чем объявляют закрытым определенное пространство или сообщают всем участникам мореходства, что входить в эту зону опасно. Там могут осуществляться стрельбы, маневрирование военных кораблей, а в некоторых случаях и применение специального оружия, например, испытание ракет и т.д. Однако Черное море не обладает большими размерами и закрытие такой акватории или объявление ее несудоходной зоной фактически подразумевает отмену плавания в нем вообще. Как минимум это означает полное прекращение сообщения по уже регулярно функционирующему морскому мосту между Востоком и Западом. Можно предположить, что этот шаг сделан в ответ на активность США и НАТО в Черном море», - заявил Менагаришвили грузинскому изданию «Резонанси».

По его мнению, Россия своими действиями нарушает законные права НАТО, как и Грузии, Украины, Румынии и Болгарии, поскольку альянс, по соглашению Монтрё, может вместе со странами-партнерами проводить в Черном море военные учения. «Что касается международного реагирования, - полагает грузинский дипломат, - то, возможно, оно будет, но не станет автоматическим - для этого нужно, чтобы Украина, Грузия, НАТО, Румыния и Болгария обратились в соответствующие международные инстанции. В первую очередь это организации морского права ООН». Кардинально иного мнения придерживается российский политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитирий Родионов. Комментируя haqqin.az ситуацию в Черном море, он указывает, что постоянное нагнетание обстановки в этой акватории вынуждает Россию адекватно отвечать на все вызовы.

«Несмотря на то, что Россия контролирует Крым и имеет там наиболее мощный флот из всех причерноморских государств, численное преимущество среди этих государств — в пользу НАТО. Всего таких стран шесть: Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия. Из них три — уже в НАТО, а две — стремятся в альянс и в любом случае будут играть на его стороне. Мы не просто в меньшинстве, мы одни против всех. Что они нам могут сделать? Создать постоянную эскадру «для сдерживания России». Её прообраз уже вырисовывается на совместных учениях, для участия в которых корабли НАТО на прошлой неделе зашли в Чёрное море. Впрочем, если говорить об угрожающем присутствии, единственное из причерноморских государств, способное его создать, — это Турция. Говорить об опасности болгарского флота или румынского, а тем более украинского — смешно. С Турцией же у нас очень динамично развивающиеся партнерские отношения, а вот отношения Анкары и Вашингтона, напротив, не ладятся. Так что можно рассчитывать на то, что Турция поддержит союзников чисто символически и ни в какие провокации ввязываться не будет. Понятно, что основную лямку тут придется тянуть самим США. Но они связаны по рукам и ногам Конвенцией Монтрё, которая не только запрещает военным судам нечерноморских стран находиться там больше 21 дня, но и ограничивает их тоннаж. Однако если у кого-то сдадут нервы, локальный инцидент в Чёрном море может стать преддверием большого апокалипсиса. Ведь даже инцидент с «Дональдом Куком» американцев ничему не научил, раз они готовы и дальше играть с огнём», - считает российский политолог.