Боевики сбили Су-22 в Сирии

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что сбили в Сирии советский истребитель-бомбардировщик Су-22. Об этом сообщает Reuters. Видео, на котором виден поднимающийся дым, опубликовано в Twitter.

Как сообщается, это произошло в провинции Идлиб. Боевики указали, что истребитель упал неподалеку от города Эт-Таманиа.

По неподтвержденной информации, пилота захватили в плен, это полковник сирийских ВВС. Отмечается, что это первый сбитый самолет с начала операции в регионе в мае.