Айдын Керимов, отдел политики 19:57

Израиль выразил готовность присоединиться к многонациональной морской операции Sentinel («Страж») в Персидском заливе, сообщают израильские СМИ. О планах осуществления этой операции недавно оповестил госсекретарь США Майк Помпео. Как отметил Помпео, она включает четыре важных момента: первый — сопровождать гражданские суда будут корабли, имеющие тот же флаг, что и гражданское судно, второй — США берут на себя разведку, наблюдение, организационную поддержку коалиции, а также часть командования и управления, третий — корабли США не будут сопровождать суда других стран через пролив, четвертый — операция будет проводиться в международных водах.

Надо сказать, что реакция европейских стран на, по сути, призыв США не остаться в стороне, оказалась достаточно индифферентной. МИД Британии, в принципе, не возражает против реализации европейской миссии в целях защиты судоходства и обещает поддержку. Вместе с тем Лондон осторожно, как бы выражая надежду, замечает, что «Страж» не станет частью политики США по оказанию «максимального давления» на Иран. Позиция же остальных европейских стран еще более опасливо-сдержанная. Но вот Израиль сразу поддержал операцию, а его премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна фактически находится в состоянии войны с ИРИ. То есть израильские власти нисколько не сомневаются, что «Страж» будет направлен как раз против Ирана.

Свою готовность присоединиться к инициированной США миссии в Персидском заливе Нетаньяху объяснил вынужденным противостоянием Израиля сразу на нескольких фронтах, включая северный. «На северном фронте мы действуем против Ирана, против «Хизбаллы». Об этом все слышат. Иран - враждебное нам государство, и мы поддержим любые действия нашего союзника США против этой страны», - сказал он. Разумеется, такие заявления не могли остаться незамеченными в Тегеране. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что власти Ирана могут задержать любое иностранное судно в любое время, даже если его сопровождают американские или британские военные корабли и предупредил, что даже потенциальное присутствие Израиля в Персидском заливе может привести к масштабной войне в регионе. Морские силы КСИР отвечают за обеспечение безопасности Ормузского пролива и Персидского залива, указал Тангсири, и в присутствии внешних сил в этих акваториях нет никакой необходимости. Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока сможет экспортировать нефть, подчеркнул он.

Категорически против участия Израиля в каких бы то ни было военно-морских операциях в регионе выступает и Ирак. Об этом сказал министр иностранных дел страны Мухаммед Али аль-Хаким. «Ирак отвергает любое участие сил сионистского образования в любых военных силах для обеспечения прохода судов в Персидском заливе, — говорится в заявлении главы МИД. — Вместе страны Персидского залива могут сами обеспечить безопасность прохода судов». Багдад будет работать над тем, чтобы «снизить напряжённость в регионе посредством спокойных переговоров», тогда как «присутствие западных сил в Персидском заливе только усилит напряжённость», сообщил аль-Хакими. Того, что создаваемая США коалиция будет использована для морской блокады Ирана, что в итоге может вылиться в открытый вооруженный конфликт, опасается и ряд международных экспертов. Аналитики предостерегают, что введение в Персидский залив объединенных военно-морских сил будет воспринято Тегераном как объявление войны и вызовет жесткую ответную реакцию. Отношения Израиля и Ирана сегодня не просто напряженные, а крайне взрывоопасные – достаточно одной искры, малейшего повода, чтобы обе страны без оглядки на кого или что-либо бросились в бой. Израильский политолог из Ашкелонского университета Александр Гольдблюм называет их одним словом - вражда.