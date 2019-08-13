Накануне военного сражения Израиля с Ираном эксперты в унисон
Израиль выразил готовность присоединиться к многонациональной морской операции Sentinel («Страж») в Персидском заливе, сообщают израильские СМИ.
О планах осуществления этой операции недавно оповестил госсекретарь США Майк Помпео. Как отметил Помпео, она включает четыре важных момента: первый — сопровождать гражданские суда будут корабли, имеющие тот же флаг, что и гражданское судно, второй — США берут на себя разведку, наблюдение, организационную поддержку коалиции, а также часть командования и управления, третий — корабли США не будут сопровождать суда других стран через пролив, четвертый — операция будет проводиться в международных водах.
Надо сказать, что реакция европейских стран на, по сути, призыв США не остаться в стороне, оказалась достаточно индифферентной. МИД Британии, в принципе, не возражает против реализации европейской миссии в целях защиты судоходства и обещает поддержку. Вместе с тем Лондон осторожно, как бы выражая надежду, замечает, что «Страж» не станет частью политики США по оказанию «максимального давления» на Иран.
Позиция же остальных европейских стран еще более опасливо-сдержанная. Но вот Израиль сразу поддержал операцию, а его премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна фактически находится в состоянии войны с ИРИ. То есть израильские власти нисколько не сомневаются, что «Страж» будет направлен как раз против Ирана.
Свою готовность присоединиться к инициированной США миссии в Персидском заливе Нетаньяху объяснил вынужденным противостоянием Израиля сразу на нескольких фронтах, включая северный. «На северном фронте мы действуем против Ирана, против «Хизбаллы». Об этом все слышат. Иран - враждебное нам государство, и мы поддержим любые действия нашего союзника США против этой страны», - сказал он.
Разумеется, такие заявления не могли остаться незамеченными в Тегеране. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что власти Ирана могут задержать любое иностранное судно в любое время, даже если его сопровождают американские или британские военные корабли и предупредил, что даже потенциальное присутствие Израиля в Персидском заливе может привести к масштабной войне в регионе.
Морские силы КСИР отвечают за обеспечение безопасности Ормузского пролива и Персидского залива, указал Тангсири, и в присутствии внешних сил в этих акваториях нет никакой необходимости. Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока сможет экспортировать нефть, подчеркнул он.
Категорически против участия Израиля в каких бы то ни было военно-морских операциях в регионе выступает и Ирак. Об этом сказал министр иностранных дел страны Мухаммед Али аль-Хаким. «Ирак отвергает любое участие сил сионистского образования в любых военных силах для обеспечения прохода судов в Персидском заливе, — говорится в заявлении главы МИД. — Вместе страны Персидского залива могут сами обеспечить безопасность прохода судов».
Багдад будет работать над тем, чтобы «снизить напряжённость в регионе посредством спокойных переговоров», тогда как «присутствие западных сил в Персидском заливе только усилит напряжённость», сообщил аль-Хакими.
Того, что создаваемая США коалиция будет использована для морской блокады Ирана, что в итоге может вылиться в открытый вооруженный конфликт, опасается и ряд международных экспертов. Аналитики предостерегают, что введение в Персидский залив объединенных военно-морских сил будет воспринято Тегераном как объявление войны и вызовет жесткую ответную реакцию.
Отношения Израиля и Ирана сегодня не просто напряженные, а крайне взрывоопасные – достаточно одной искры, малейшего повода, чтобы обе страны без оглядки на кого или что-либо бросились в бой.
Израильский политолог из Ашкелонского университета Александр Гольдблюм называет их одним словом - вражда.
«Сложно найти на политической карте мира две другие страны, которые находились бы в таких сложных отношениях. Современные израильские элиты столь же охотно используют антииранскую риторику в своих внутриполитических целях, как и иранские антиизраильскую в своих. Невозможно найти хотя бы одного израильского политика, который не спекулировал бы на теме иранской угрозы и не демонизировал бы ИРИ. Цель всего этого – консолидация общества и союзников. Поэтому ситуация более чем взрывоопасная и войны исключать нельзя», - сказал Гольдблюм haqqin.az
Того же мнения и израильский публицист Нир Бомс, назвавший нынешние отношения не только Израиля с Ираном, но и США с ним же «полноценным кризисом». «Одно знаю точно, - заявил он в интервью израильскому радио, - ни Израиль, ни Иран никуда не уйдут, им придется сосуществовать в этом регионе. Но Израиль не позволит Ирану приближаться к своей границе и укрепиться ещё и в Сирии».
Эксперт российского Института стратегических исследований Владимир Фитин все же выражает надежду если не на разрешение конфликта, то хотя бы на недоведение его до войны. «Это не должно привести к началу серьёзного, реального военного конфликта между Израилем и Ираном, поскольку каждая из этих стран понимает, к каким катастрофическим последствиям может привести полномасштабное военное столкновение между крупнейшими армиями региона. Израиль лишь демонстрирует Ирану, что не допустит усиления иранской военной инфраструктуры на своих границах», - отмечает он.
Делать однозначный вывод из всех прогнозов и экспертных оценок практически невозможно. Можно только для справки заметить, что Израиль и Иран несопоставимы по количеству населения и размеру территорий – в пользу, разумеется, Ирана. Однако у Израиля есть ядерное оружие, что в Тегеране хорошо известно. Известно там и то, что израильская система ПВО является лучшей в регионе, поэтому серьезные ракетные удары по израильтянам с иранской стороны маловероятны. А Израиль, несмотря на свою воинственную риторику последнего времени, всегда действует очень осмотрительно. К тому же Тель-Авив не перейдет к боевым действиям с Тегераном без одобрения своего главного союзника – Вашингтона…