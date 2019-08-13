США довели Китай до рекордного обвала

Национальное бюро статистики КНР удивило экспертов слабыми данными за июль. Ниже ожидаемых оказались все основные показатели, а рост промышленного производства стал рекордно низким за 17 лет, пишет Reuters.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали рост 5,8 процента, что все равно было бы меньше, чем в июне (6,3 процента), но тот оказался 4,8 процента. Серьезно ниже ожидания оказались и розничные продажи — 7,6 против 8,6 процента.

Инвестиции в основной капитал с начала года выросли на 5,7 процента, что также хуже прогноза в 5,8 процента. Вложения в недвижимость выросли на 10,6 процента, хотя ожидался рост на 10,9 процента. Самой проблемной отраслью стал китайский автопром, где объемы выпуска оказались хуже прошлогодних на 4,4 процента. Динамику производства коммерческих автомобилей можно назвать обвалом — падение на 11,5 процента в годовом выражении.

Как указывают эксперты, ситуация свидетельствует о том, что Китай переживает торговую войну с США сложнее, чем оппонент. Снижение НДС не помогло Пекину ускорить потребительский рост, кредитные вливания также пока не работают, к тому же обслуживать долг, достигший 300 процентов ВВП, становится все дороже.