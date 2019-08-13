Официальный Баку ответил на заявление Мнацаканяна

Зограб Мнацаканян, в очередной раз повторяя абсурдное высказывание Никола Пашиняна, на самом деле ставит себя в весьма незавидное положение перед мировым сообществом, и в первую очередь перед странами-сопредседателями МГ ОБСЕ. Ведь подобная безответственная риторика не только полностью противоречит как международному праву, так и позиции международных посредников, но и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление министра иностранных дел Армении, который процитировал заявление премьер-министра страны о якобы “принадлежности” Нагорного Карабах а Армении.

“Подобное обнажение истинного лица и сбрасывание масок армянской стороной, вскрывающее её однозначно аннексионистские намерения относительно оккупированных территорий Азербайджана, служит серьёзным поводом для привлечения внимания международных институтов к официальной позиции правительства Армении, направленной на срыв переговорного процесса. МИД Азербайджана уже обратился с письмами на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и всех остальных её членов, в которых обстоятельно изложил опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Пашиняна”, - сказала Абдуллаева.

По ее словам, Азербайджан рассматривает заявление армянского премьера как попытку дальнейшего обострения ситуации.

"Азербайджанская сторона, напоминая о тяжелейших последствиях неурегулированности нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией международно-признанных территорий Азербайджана, рассматривает последние заявления премьер-министра Армении как переход «красной черты», за которой лежит еще большее обострение ситуации. Мы настоятельно рекомендуем армянской стороне внимательно ознакомиться с решением СМИД OБСЕ от 24 марта 1992 года, а также мандатом сопредседателей МГ ОБСЕ, в котором четко указаны меры по достижению мирного урегулирования конфликта. Мирное урегулирование конфликта не должно основываться на признании результатов вооружённой агрессии, а напротив – исходить из Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного акта, решений СБ ООН и ОБСЕ", - сказала глава пресc-службы МИД.