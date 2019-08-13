Роберто Бордин о матче с «Бней Йегудой»: «Они снова будут обороняться всей командой»

«Нас ожидает сложный матч против хорошего соперника, - говорит итальянский специалист. - В первой игре мы увидели силу «Бней Йегуды». Они умеют верно играть позиционно. Играют от обороны и совершают контрвыпады.

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин и футболист команды Дарио Фредерико на сегодняшней пресс-конференции в Израиле поделились своими ожиданиями от завтрашнего матча Лиги Европы с «Бней Йегудой», передает корреспондент haqqin.az со стадиона «Ха-Мошава» в Петах-Тикве.

У соперника есть небольшое преимущество благодаря гостевой ничьей. В первом матче «Бней Йегуда» оборонялась всей командой. Думаю, что они и завтра так будут играть. И даже, возможно, закроются еще больше.

Несмотря на два пропущенных гола, мы собрались, хорошо отреагировали на ситуацию, показали характер. Мы пропустили на контратаках, но имели много моментов и смогли сравнять счет. Я верю в свою команду.

Я бы не сказал, что у нас было много проблем в середине поля в первом матче. Три четверти поля мы легко проходили, старались забить. Соперник воспользовался нашей атакующей игрой, провел контратаки и поразил наши ворота.

Независимо от того, кто из игроков на поле, ближайший к сопернику футболист должен оказывать на него давление. Когда сопернику даешь пространство, он может им воспользоваться. Тут дело не в тактике. Главное – не тактика, а отношение к игре. Завтра нам надо бороться до конца. Это решающий матч.

Багали Дабо после 3-месячной паузы тренируется вместе с командой. Сейчас пока сложно сказать, кто будет играть у нас в основном составе завтра».

«Мы хорошо подготовились за эту неделю, - говорит Дарио Фредерико. - Хорошо знаем соперника, хорошо проанализировали его. Надо постоянно выполнять установки тренера. Если соперник опять будет играть очень закрыто, то постараюсь за счет своих индивидуальных действий доставить хозяевам проблемы».