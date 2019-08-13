США столкнулись с новым риском кризиса

На долговом рынке США зафиксирован новый признак грядущей рецессии, пишет MarketWatch. Доходность краткосрочных государственных облигаций превысила доходность долгосрочных.

Издание ссылается на аналитиков инвестбанка Bank of America Merrill Lynch. По их данным, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,057 процентных пункта — до 1,619 процента. В то же время доходность двухлетних бумаг, напротив, выросла на 0,041 процентных пункта — до 1,628 процента.

В обычной ситуации доходность долгосрочных облигаций — государственных и корпоративных — превышает аналогичный показатель по краткосрочным. Это происходит за счет того, что потенциальные инвесторы считают вложения в долгосрочные инструменты более рискованными (из-за повышенной вероятности банкротства эмитента) и ждут за это повышенного дохода. Это отражается в так называемой кривой доходности, на которой расположены облигации одного эмитента с разными сроками погашения.