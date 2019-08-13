В Москве готовят новый стотысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает ТАСС.

Местом проведения акции указан проспект Академика Сахарова.

Мероприятие состоится в воскресенье, 25 августа, с 14:00 до 18:00. У дома 12 на проспекте Академика Сахарова будет установлена сцена.

Ранее, 2 августа, в Москве согласовали уже два 100-тысячных митинга на проспекте Академика Сахарова.