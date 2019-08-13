Польша начала шантажировать Россию газом

Власти Польши выразили недовольство слишком низкой платой за транзит газа от российского «Газпрома», заявил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, которого цитирует издание Biznes Alert. Существующую плату он назвал близкой к нулю.

«Мы постараемся, чтобы транзит газа больше не был бесплатным», - отметил Наимский, объясняя пересмотр контракта после 2020 года и повышение цен «вопросом бизнеса».

Сейчас Польша получает 21 миллион злотых (5,4 миллиона долларов) за транзит российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа». За какой срок предусмотрен такой тариф, Наимский не уточнил. Условия контракта не разглашаются.