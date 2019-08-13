В мире насчитали 150 миллионов детей-рабов

В мире сейчас насчитывается 152 миллиона детей-рабов. Об этом сообщила спецдокладчик ООН по вопросу о современных формах рабства Урмила Бхоола, передает ТАСС.

Как отмечается в ее исследовании, среди несовершеннолетних невольников 64 миллиона девочек и 88 миллионов мальчиков, практически половине из них от 5 до 11 лет. В общей сложности в трудовом рабстве находится почти каждый десятый ребенок, а в наименее развитых странах этот показатель гораздо выше — страдает каждый четвертый в возрасте от 5 до 17 лет.

Случаи разрешенной детской работы в докладе не учитываются, однако цифры включают в себя использование детей для наркоторговли и принудительные ранние браки. Для того, чтобы вовлечь детей в торговлю запрещенными веществами, на них давят психологически, угрожают, применяют насилие и накачивают наркотиками, отмечает Бхоола.