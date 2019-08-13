Полад Бюльбюльоглы бросил перчатку... и отказался от участия в форуме

Посольство Азербайджана в России направило официальную ноту в МИД России в связи с инцидентом, произошедшим на молодежном форуме «Машук 2019» в Пятигорске. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе посольства.

Напомним, что ранее haqqin.az писал о том, что в ходе выступления на форуме в Пятигорске посол Армении в России озвучил недопустимые мысли, направленные против территориальной целостности Азербайджана. Участвующий в форуме председатель Общественного объединения «Бакинский клуб молодежи» Сабир Рустамов выразил свой протест и подвергся нападению армянских участников форума.

После этого Сабир Рустамов обратился в посольство Азербайджана в России, рассказал о произошедшем и попросил поддержки. Посольство направило в МИД России официальную ноту.

Кроме этого, несмотря на ранее достигнутую договоренность, посол Полад Бюльбюльоглы отказался от своей поездки в Пятигорск и участия в данном форуме.