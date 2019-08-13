Делегация Минобороны России в Баку

В среду заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым, передает пресс-служба Минобороны.

Приветствуя гостей, генерал-лейтенант Велиев подчеркнул огромную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами и отметил, что наше сотрудничество проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и, постоянно развиваясь, эти отношения становятся важными в плане расширения сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Касаясь военно-политической ситуации и вопросов безопасности в регионе, генерал-лейтенант Велиев отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-лейтенант Велиев подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.