Украина готовит новый газовый контракт с Россией

МИД Украины разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, который должен стать фундаментом для дальнейших действий в сфере заключения нового контракта на транзит российского газа. Об этом BBC рассказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она уточнила, что специалисты ведомства работают вместе с представителями США и Польши в преддверии запланированного на сентрябрь 2019 года визита в Варшаву украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Зеркаль, директивы для украинской делегации были подготовлены с учетом адаптации законодательства Украины к нормам ЕС и вряд ли будут изменены.

Замминистра не исключила возможности продления существующего газового контракта с Россией на год-два, хотя, призналась представитель МИД Украины, сама она выступает против такого подхода.