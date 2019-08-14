Китай созывает Совбез ООН из-за Кашмира

Китай запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации, которая сложилась вокруг Джамму и Кашмира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в СБ ООН.

По сообщению, заседание запросило постпредство китайского государства с опорой на письмо пакистанской стороны.

Отмечается, что Китай предложил обсудить этот вопрос 15 или 16 августа.

До этого подобное письмо в ООН направил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ, согласно которому отменялся особый статус Джамму и Кашмира. На их территориях теперь должны будут появиться две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.