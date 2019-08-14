Трое полицейских ранены в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал ABC.

Местный телеканал Fox29, в свою очередь, показал кадры, снятые с вертолета, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники. Подробности происшествия пока неизвестны.

Помимо этого, представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы. По его информации, на место происшествия стянуты значительные силы полиции.