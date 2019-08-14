«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок Европы

В Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и победитель Лиги Европы «Челси».

Игра с участием двух английских команд определила победителя лишь в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

На 36-й минуте Оливье Жиру вывел «Челси» вперед. Садио Мане восстановил равновесие на 48-й минуте. Он же отличился в дополнительное время, забив на 95-й минуте. «Челси» ушел от поражения на 101-й минуте благодаря голу Жоржиньо с пенальти.

Но в серии пенальти лондонцы все же проиграли. Автором единственного неудачного удара стал Тамми Абрахам. Со счетом 5:4 серию выиграл «Ливерпуль».