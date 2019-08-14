Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 09:25

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства этой страны. «Все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, находящиеся на территории США, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны», - говорится в документе.

Собственно, этот шаг американской администрации переводит кризис в Венесуэле в разряд хронического, с медленной деградацией страны. С экономической и политической точки зрения решение Трампа вполне оправданно и целесообразно - Вашингтону теперь нет необходимости расходовать усилия на приведение к власти оппозиции Гуайдо. Она, эта власть, сама упадет им руки, как перезрелый плод. Правда, плод будет с гнильцой, изрядно подпорченный социальными язвами - нищетой и преступностью, но когда такие мелочи волнуют политиков, тем более если речь идет о наведении порядка на «заднем дворе» США? В январе нынешнего года, когда поддерживаемый США лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, казалось, что приход к власти противников Николаса Мадуро будет неким блицкригом, стремительным и не обремененным сложностями мероприятием. Три последовательных шага - объявление президентства Мадуро нелегитимным из-за многочисленных нарушений на выборах, создание переходного правительства, которое признает мировое сообщество, и проведение новых выборов - казались теми тремя китами, с которых легко шагнуть в Каракас. Ну а там уж народ на руках внесет в президентский дворец.

Что всегда удивляет в оппозиции - вне зависимости от страны, где она находится, Иран, Венесуэла и далее по списку, так это ее самоуверенность. Из которой проистекает организационная немочь, ведущая к политической импотенции. Итог - власть не взяли, в стране двоевластие, экономика в коме, и сколько продлится все это - никому совершенно не понятно. Луч надежды для Венесуэлы блеснул было в первой декаде июля, когда стороны согласились сесть за стол переговоров на нейтральной территории на Барбадосе. Первая встреча длилась около пяти часов, и ее итоги лично Мадуро оценил как «весьма благоприятные». Нет сомнений, что столь же оптимистично рассматривал их и Гуайдо. Во всяком случае, сторонам удалось хотя бы ознакомить Барбадос «с повесткой из шести пунктов, в которых рассматриваются все проблемные вопросы Венесуэлы». Но после решения Трампа о вводе новых санкций переговоры были отложены на неопределенный срок, что для страны означает только ухудшение ситуации. Это только в наивных представлениях двоевластие означает, что симпатизанты одной из сторон не выполняют решения второй. В реальной жизни, далекой от революционного пафоса и идеалов, двоевластие - это когда в стране игнорируются или саботируются любые решения, независимо от того, кто их принимает - правительство или оппозиция.

Справедливости ради нужно отметить, что в расчете на внешнюю поддержку режим Мадуро промахнулся ничуть не меньше, чем команда Гуайдо. Типичная ошибка - неадекватная оценка своей значимости для иностранных партнеров. Оппозиция была уверена, что США создадут коалицию из соседних с Венесуэлой государств и окажут силовое давление на Мадуро. Ну а тот считал, что Россия, Иран и Китай, пусть и по разным причинам - но в едином строю, не задумываясь пойдут на конфликт с Вашингтоном. Да еще при этом и залезут в венесуэльские политические разборки по самые, как говорится, уши присутствием своих воинских контингентов, пусть и небольших. К их глубокому огорчению, да и к несчастью, как представляется, всей Венесуэлы, ни Вашингтон, ни Москва, ни Пекин, ни Тегеран не испытывают никакого желания доминировать конкретно в этой стране. Каждый из внешних игроков старается сейчас решить здесь свои задачи и теми инструментами, которые у него под рукой. Для США это санкции, дешево и сердито, да к тому же - неоднократно проверено. Для Ирана - моральная поддержка и сохранение контактов с местными отделениями "Хизбаллы", обеспечивающими добычу и поставки золота в Тегеран. Для России - выделение финансовой помощи Каракасу, в надежде, что если режим Мадуро устоит-то и деньги вернуться. Ну а для Пекина… Хотя вот тут нужно несколько подробнее. Нет сомнений, что Китай крайне заинтересован возвратить то, что он уже вложил в страну, сначала при Чавесе, а затем и при Мадуро. С 2000 по 2018 год объем прямых китайских инвестиций в страну достиг 6 миллиардов долларов, а общая стоимость китайских кредитов Венесуэле составила ровно в десять раз больше - 60 миллиардов. Причем большинство кредитов и инвестиций Китая в Венесуэле - это нефтяной сектор. В 2007 году Пекин создал Китайско-венесуэльский совместный фонд (FCCV), который позволил Венесуэле получать кредиты от Китая траншами до пяти миллиардов долларов и оплачивать их поставками сырой нефти. Что в итоге позволило китайцам получить доступ к нефтяному поясу Ориноко, считающемуся крупнейшим в мире нефтяным резервуаром.