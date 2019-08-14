Жесткая посадка пассажирского самолета: есть пострадавшие в России; видео
В подмосковном аэропорту «Жуковский» самолёт А-321 совершил жёсткую посадку, сообщает Интерфакс.
Воздушное судно следовало из «Жуковского» в Симферополь, но было вынуждено вернуться назад и приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной ЧП называется столкновение с птицей. Во время посадки лайнер выехал за пределы ВПП.
В самолете находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, пострадали 23 человека, среди них девять детей. Пострадавших госпитализировали в больницы Жуковского и Раменского.