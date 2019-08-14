На северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет армии Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в Twitter.

Как сообщается, был сбит самолет Су-22 над Хан-Шейхуном.

"...Только что сбили самолет Су-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.