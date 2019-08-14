В Сирии боевики сбили истребитель Су-22 пилот взят в плен; видео
На северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет армии Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в Twitter.
Как сообщается, был сбит самолет Су-22 над Хан-Шейхуном.
"...Только что сбили самолет Су-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.
#Syria: aftermath of SU-22 crach on SE. #Idlib front after it was downed today. Pilot possibly located. pic.twitter.com/maVYuqqf8A— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 14, 2019