В Иране разбился учебный самолет: пилоты погибли

В Иране в результате падения учебно-тренировочного самолета погибли два человека, сообщает агентство Mehr.

Согласно информации, катастрофа произошла недалеко от города Эйванаке северной провинции Семнан. Самолет упал на землю, пролетев лишь 200 метров после взлета. Жертвами инцидента стали пилот и его 18-летняя ученица.

В настоящее время правоохранительные органы и специалисты проводят расследование на месте происшествия с целью установить причины аварии.