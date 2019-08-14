А Талибан уже в Ташкенте наши подробности
Узбекистан, недавно включившись в процесс мирного восстановления Афганистана, новизной своего подхода уже сумел добиться заметного прогресса на данном направлении. Следующий раунд межафганских переговоров может пройти в Самарканде. Свое согласие уже дали представители движения «Талибан» (запрещено во многих странах). Официальный Кабул пока не определился, какой из столиц мира отдать предпочтение – Осло, Берлин, Москва и Доха готовы принять участие в «мирном урегулировании» ситуации в Афганистане.
Делегация «Талибан» прилетела в Ташкент из Катара, где у движения есть официальное представительство, для обсуждения ситуации в Афганистане. Детали и результаты переговоров с талибами не раскрываются, МИД Узбекистана сообщил лишь, что обсуждались вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане. Глава политического офиса движения «Талибан» в Дохе Бародар Ахунд выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за постоянное внимание к Афганистану и особо подчеркнул, что благодаря усилиям Узбекистана афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества. Он поддержал предложение о проведении следующей межафганской встречи в Самарканде.
Как сказал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, талибы считают Узбекистан одной из стран, которая искренне заинтересована в скорейшем запуске мирного переговорного процесса. При этом талибы верят в искренность Узбекистана, в ее нейтральную политику в отношении Афганистана и отсутствие у Ташкента каких-либо политических целей в Афганистне. Тем более что и правительство, и оппозиция никогда не упрекали Ташкент в вовлеченности во внутриафганский конфликт, в поддержке одной из сторон в борьбе против другой. Именно в этом состоит уникальность Узбекистана.
Кроме США, Китая и России, в урегулировании ситуации в Исламской Республике Афганистане (ИРА) хотят принять многие страны. Но пока непримиримый «Талибан», равно как и официальный Кабул. отдают предпочтение Узбекистану. Тем более что глава МИД Узбекистана Абдулазиз Комилов уже встречался в марте этого года с Бародаром Ахундом в Катаре. В апреле глава узбекского внешнеполитического ведомства встретился в Кабуле с президентом Афганистана Ашрафом Гани и пригласил провести на территории Узбекистана мирные переговоры между двумя противоборствующими сторонами. Возражений не было.
Но после визита талибов в Узбекистан официальный Кабул вдруг нервно отреагировал на теплый прием Барадара в Ташкенте. Официальный представитель МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади указал на то, что талибам в Ташкенте были оказаны почести, а переговоры прошли в дружественной атмосфере. В Кабуле, судя по всему, занервничали, что талибы могут перехватить миротворческую повестку и стать главными переговорщиками в межафганском диалоге, а значит, и диктовать свои условия. Тем более, что талибы договорились с США о подписании «мирного соглашения».
Ахмади подчеркнул в своем заявлении, что Кабул ожидает от Узбекистана «уважения народа Афганистана и его руководства, с тем, чтобы именно официальный Кабул стал главным в мирном процессе». Он также напомнил, что, кроме Узбекистана, о готовности повести на своей территории очередной раунд переговоров заявили Норвегия, Индонезия, ФРГ.
Впрочем, эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что талибы по-прежнему хотят в Афганистане не мира, а власти. От американцев они ждут лишь одного – чтобы те поскорее убрались из страны и не мешали «яростным муллам» продолжать джихад против правительства в Кабуле, целью которого является создание на афганской земле своего варианта исламского государства.
Зачем Ташкенту переговоры с талибами?
Узбекистан с конца 90-х годов разработал свою стратегию по Афганистану, и с тех пор она не менялась. Основные ее принципы: нет военного решения, политический диалог, уменьшить влияние внерегиональных стран на Кабул и внутриафганское урегулирование и упор на экономику. Такой подход понравился президенту Трампу и США, де-факто делегировали Узбекистану часть проблемных вопросов по Афганистану, не опасаясь того, что Ташкент сможет самостоятельно решать вопросы урегулирования.
В марте 2018 года в Узбекистане прошла конференция «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». Ее основной задачей было вовлечь талибов в переговорный процесс в качестве одной из сторон. В Ташкенте убеждены, что, только задействовав все стороны конфликта, можно достичь мира в стране. Афганистан Узбекистану нужен не только как стабильный сосед, но и, в первую очередь, как емкий рынок и транзитное пространство, способное придать новый импульс экспортно-ориентированной модели экономического развития, которая сегодня реализуется Узбекистаном.
Как сказал в беседе с автором генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, на тот момент он возглавлял Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз, «стабильный Афганистан – это вопрос и нашего экономического благополучия, ибо через эту страну лежит выход к южным морям». Не имея этого выхода, Узбекистан, по оценкам БостонКонсалтинг групп, ежегодно недополучает 20% ВВП.
Например, расширение поставок узбекского текстиля в Европейский союз. Китай от экспорта текстиля получает примерно 40 млрд евро в год. Бангладеш – это вторая страна - экспортер текстиля, – 20 млрд евро, Индия – 9 млрд евро, Пакистан – 5 млрд евро. А Узбекистан – всего 50 млн евро. Главная проблема – транспортные расходы. Доставка одного 20-тонного контейнера в Брюссель и обратно в Ташкент обходится Узбекистану в 9 тыс. евро. А Индии, Бангладеш, Китаю (Шанхай), пользующимся морским путем, соответственно, – 500, 700 и 1300 евро. Это серьезно. И это показывает, почему нам так нужен выход через Афганистан к морским портам Чорбах и Бандерабас в Иране или Гвадар – в Пакистане.
Первый этап железной дороги от Хайратона до Мазари-Шарифа был построен еще в 2011 году. Эта магистраль обеспечивает железнодорожными перевозками наиболее развитые и густонаселенные районы северных провинций Афганистана с Узбекистаном и способствует развитию сельского хозяйства, промышленности, добычи природного газа и гидроэнергетики в этом регионе. Пропускная способность новой линии – 9 млн тонн грузов в год. Главное в том, чтобы достроить эту железную дорогу от Мазари-Шарифа до Герата. Это 800 км. По предварительным просчетам, реализация данного проекта обеспечит работой 30 тысяч афганцев, позволит Кабулу в будущем ежегодно получать прибыль от транзита в размере 400-500 млн долларов. А от Герата до иранского города Хаф уже построена железная дорога. Это позволит Узбекистану и другим странам региона выйти в порты Ирана – Бендер-Аббас и Чабахар. Организация сквозного железнодорожного движения позволит перевозить грузы, поступающие из Юго-Восточной Азии в Европу более коротким путем, чем через Дальний Восток.
Еще один совместный с Афганистаном проект – строительство железнодорожной линии от Мазари-Шарифа через Кабул до Пешавара. Это будет кратчайший путь к морским портам Пакистана. Но это многосторонний проект. В нем заинтересованы, кроме Ташкента и Кабула, Москва, Нур-Султан, и Исламабад. В Ташкенте в прошлом году состоялось первое заседание специальной рабочей встречи с представителями железных дорог России, Казахстана, Пакистана, Афганистана и Узбекистана. Эта дорога может стать мостом между Южной Азией и Европой. И пройдет она вдоль линии электропередач CASA -1000. Стоимость проекта оценивается в 4-5 млрд долларов.
Кроме транспортных проектов, Узбекистан поставляет в Афганистан электроэнергию. В 2018 году поставки составили почти 2 млрд кВт/ч. А после сдачи в эксплуатацию линии электропередачи (ЛЭП) Сурхан – Пули-Хумри ожидается их увеличение до 6 млрд кВт/ч в год. При этом Ташкент снизил для Кабула цену на электроэнергию почти на 45% – до 5 центов за киловатт. Более того, ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри может стать составной частью проекта CASA-1000.
Помимо этого в Термезе открыт международный логистический центр с таможенным терминалом «Термез-Карго-центр» и создана первая свободно-экономическая зона «Термез». Там открываются производства по выпуску готовой продукции в текстильной отрасли, в сфере сельского хозяйства. Также планируется создание зоны свободной торговли на границе с Афганистаном.
Впрочем, эксперты сомневаются в реализации крупных проектов, пока в Афганистане сохраняется нестабильная ситуация. Конечно, договариваться с местными боевиками, наверное, можно будет, если они будут не только получать дивиденды, но и выступят в роли охранников этих проектов.