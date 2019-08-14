Что происходит на границе с Гонконгом?

Отряды китайской военной полиции собраны на стадионе в городе Шэньчжэнь, расположенном на границе с Гонконгом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, на стадионе находятся несколько тысяч человек в военной форме, а также грузовики, бронетранспортеры и мотоциклы.

С июня в Гонконге не прекращаются масштабные протесты. Причиной для них стало рассмотрение поправок к законопроекту, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.