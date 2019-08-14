Азербайджан выиграл «Кубок моря-2019»
Команда Азербайджана стала победителем международных соревнований «Кубок моря-2019», проводимых в рамках Международных армейских игр-2019, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Как отметил на пресс-конференции по итогам международных соревнований глава азербайджанской делегации капитан первого ранга Субхан Бекиров, соревнования прошли на высоком уровне. «Азербайджанская команда заняла первое место с 212 баллами, Россия - второе с 186 баллами, Казахстан - третье с 142 баллами, Иран - четвертое с 136 баллами», - сказал Бекиров.
Руководитель команды Военно-морского флота России капитан первого ранга Сергей Екимов поблагодарил организаторов за отличные условия, созданные для проведения соревнований. Глава казахстанской делегации капитан первого ранга Канат Ниязбеков также отметил высокий уровень подготовки к «Кубку моря-2019» в Баку.
Глава иранской делегации капитан первого ранга Хусейн Хасани подчеркнул, что иранская команда рада вновь принять участие в этом соревновании.
Представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в конкурсе в качестве наблюдателей.