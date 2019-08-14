Брата Саргсяна вызвали на допрос

В ответ на запрос Радио Азатутюн в СНБ Армении заявили, что в рамках уголовного дела, возбужденного этим ведомством несколько месяцев назад по статье «Мошенничество», ведется расследование и по другим статьям УК республики: по эпизодам злостного уклонения от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах и похищения человека с применением оружия и в корыстных целях.

Уточняется, что по двум последним статьям (уклонение от уплаты налогов и похищение человека) брату Сержа Саргсяна обвинения пока не предъявлены. Ему вменяется только мошенничество. Данное дело связано с незаконным присвоением полотен армянского художника Мартироса Сарьяна, обнаруженных во время обыска в особняке Александра Саргсяна летом прошлого года.