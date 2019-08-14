Новый проект Банка Республика и Innoland

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В последние годы банковский сектор страны добился прогресса в углублении цифровой трансформации. По мере ее ускорения важно расширять внедрение инновационных технологий, укреплять отношения с финтех-стартапами и строить отношения с клиентами в цифровой среде. Для этого Банк Республика и Центр инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, при поддержке Палаты по надзору за финансовыми рынками впервые в Азербайджане запускают программу для финтех-стартапов Open Banking Lab. В проекте, который продолжится 16 недель, стартапы смогут представить свои идеи индивидуально или в команде.

Стартапы, которые пройдут начальные отборочные этапы, смогут поучаствовать в инкубационной программе, в которой обучать участников будут известные менторы. Также отличившимся участникам впервые в Азербайджане со стороны Банка Республика будет предоставлен открытый API-интерфейс для подключения к финансовым услугам в тестовом режиме. Открытый API (Open API) – это механизм, который дает возможность клиентам банка открывать свои банковские данные внешним сервисам, например, платежным платформам или платформам онлайн-кредитования. С помощью открытого API разработчики смогут создать клиентоориентированные приложения и сервисы для потребителей банка.