Советник Трампа обвинил Россию в краже американских военных технологий

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что некоторые новейшие российские военные разработки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты, в основном украдены у США. Об этом он сказал в интервью The Voice of America, комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской области, который, как считают в США, произошел во время испытаний новейшей ракеты «Буревестник».

По словам Болтона, ему известно больше, чем он может сказать. Инцидент, по его словам, является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

Помощник президента добавил, что российская сторона украла американские технологии при создании сверхзвуковых планирующих летательных аппаратов и крылатых ракет.

Также Болтон предположил, что взрыв на полигоне отражает попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия. «Очевидно, что-то здесь пошло не так», - заключил он.