Информационно-вычислительный центр Минсвязи на Каспийском экономическом форуме

Форум сыграл роль важной платформы для налаживания деловых отношений и ознакомления с новыми технологиями, услугами и решениями в различных областях экономики, в том числе в сферах транспорта, логистики, промышленности, туризма, энергетики, торговли.

В Туркменбаши (Туркменистан) в национальной туристической зоне «Аваза» завершился первый Каспийский экономический форум.

В мероприятиях также принимала участие делегация Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В национальном павильоне Азербайджана с большим интересом был воспринят стенд, где демонстрировались разработки Информационно-вычислительного центра МТСВТ.

На стенде Информационно-вычислительного центра демонстрировалась Система регистрации мобильных устройств. Это информационная система предназначена для ввода в единую базу, хранения и обработки данных о технических идентификационных показателях мобильных устройств, используемых в телекоммуникационной сети.

Система имеет такие преимущества, как предотвращение ввоза в страну мобильных устройств, не отвечающих техническим стандартам, приостановление использования потерянных или похищенных мобильных устройств, получение сертификатов соответствия для завозимых на территорию страны мобильных устройств согласно действующим правилам и т.д.

Отметим, что на выставке национальными павильонами были представлены Туркменистан, Казахстан, Иран, Россия и Азербайджан.